Похоже, что Шахтер не планирует прощаться с Луишем Каштру даже несмотря на не слишком удачный сезон.

Шахтер готовит новую двухлетнее соглашение с Луишем Каштру, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside. Отмечается, что продолжение сотрудничества – инициатива президента клуба Рината Ахметова, который якобы доволен работой португальца по перестройке команды.

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"Горняки" в текущем сезоне продолжают борьбу только за чемпионство Украины – команда успела вылететь от Ромы в Лиге Европы и от Агробизнеса в Кубке Украины. В УПЛ Шахтер уступает Динамо на семь очков, занимая второе место.

Напомним, Каштру возглавил донецкий клуб летом 2019 и выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом в 23 очка.

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