Вінісіус Тобіас продовжує входити у сферу інтересів Шахтаря, повідомляє UOL. В оборонцеві Інтернасьйонала бачать заміну Додо.

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"Гірники" вже під час перших етапів перемовин запропонували максимальну суму за 17-річного таланта – 6 мільйонів євро. Самі ж донеччани налаштовані на якнайшвидше закриття переговорів. Щоправда, підписати повноцінний контракт можна буде лише влітку 2022-го. Тоді Тобіасу вже буде 18.

Раніше повідомлялось, що за гравцем також слідкують Ювентус та Манчестер Сіті, але сам Вінісіус поки не поспішає покидати Інтернасьйонал та прагне закріпитись в основному складі.

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