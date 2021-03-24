Шахтар готовий заплатити солідну суму за 17-річного бразильця
Донецький Шахтар продовжує пошуки підсилення на майбутнє. Вже традиційно "гірники" переглядають бразильський ринок.
Вінісіус Тобіас продовжує входити у сферу інтересів Шахтаря, повідомляє UOL. В оборонцеві Інтернасьйонала бачать заміну Додо.
Тайсон дав обіцянку Шахтарю щодо трансферу в інший клуб – Globo розкрив деталі
"Гірники" вже під час перших етапів перемовин запропонували максимальну суму за 17-річного таланта – 6 мільйонів євро. Самі ж донеччани налаштовані на якнайшвидше закриття переговорів. Щоправда, підписати повноцінний контракт можна буде лише влітку 2022-го. Тоді Тобіасу вже буде 18.
Раніше повідомлялось, що за гравцем також слідкують Ювентус та Манчестер Сіті, але сам Вінісіус поки не поспішає покидати Інтернасьйонал та прагне закріпитись в основному складі.
Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало