Винисиус Тобиас продолжает входить в сферу интересов Шахтера, сообщает UOL. В защитнике Интернасьоналя видят замену Додо.

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"Горняки" уже на первых этапах переговоров предложили максимальную сумму за 17-летнего таланта – 6 млн евро. Сами же дончане настроены на скорейшее закрытие сделки. Правда, подписать полноценный контракт можно будет только летом 2022-го. Тогда Тобиасу уже будет 18.

Ранее сообщалось, что за игроком также следят Ювентус и Манчестер Сити, но сам Винисиус пока не спешит покидать Интернасьонал и хочет закрепиться в основном составе.

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