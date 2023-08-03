Рішення не ставити Анатолія Трубіна у стартовий склад Шахтаря могло мати виховну мету.

У воротах Шахтаря в грі з Вересом випустили Дмитра Різника, а не Трубіна, аби покарати Анатолія, повідомляє Calciomercato.

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Видання підозрює, що це пов'язано з небажанням воротаря продовжувати контракт із Шахтарем, який завершується влітку 2024 року, а також про домовленість з Інтером щодо безкоштовного трансферу наступного літа.

Зазначається, що Інтер був готовий підписати Трубіна цього літа, але "нерадзуррі" не влаштувала ціна, яку Шахтар вимагав за свого воротаря (20 млн євро).

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