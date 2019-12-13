Шахтар дізнався всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи – серед них європейські гранди

Після поразки у матчі з Аталантою (0:3) донецький Шахтар посів третє місце у своїй групі в Лізі чемпіонів і навесні виступатиме у Лізі Європи. Згодом стало відомо, з ким донеччани можуть зустрітися в 1/16 фіналу.

Шахтар – останній представник України в єврокубках. Під час жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ "гірники" потраплять до списку несіяних команд. Динамо не зуміло переграти Лугано та припинило участь у турнірі.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

Сьогодні завершився груповий етап Ліги Європи та сформувався повний список учасників 1/16 фіналу. Переможці груп будуть сіяними під час жеребкування, а команди, які посіли другі місця, – несіяними.

Ще вчора в плей-офф Ліги Європи вилетіли 8 команд з Ліги чемпіонів (треті місця кожної з груп): 4 сіяні та 4 несіяні. Визначалося це кількістю очок, набраних на груповому етапі ЛЧ. Хто заробив понад 6 балів – став сіяним, хто ні – несіяним (серед таких опинився Шахтар).

Сіяні: Аякс, Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Севілья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтік, Арсенал, Еспаньйол, Порту, Гент, Істанбул Башакшехір, Брага, Манчестер Юнайтед.

Несіяні: Шахтар, Байєр, Олімпіакос, Брюгге, АПОЕЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортінг, Клуж, Айнтрахт, Рейнджерс, Лудогорець, Вольфсбург, Рома, Вулверхемптон, АЗ.

"Гірники" отримають суперника з-поміж сіяних команд. Нагадаємо, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 16 грудня.

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