Шахтар переміг Динамо у центральному матчі 7 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо на "Футбол 24".

Команда Ігора Йовічевіча здобула переконливу перемогу в першому Класичному сезону 2022/23. У першому таймі забив Зубков, а Нещерет парирував пенальті від Траоре.

Шахтар обіграв Динамо в Класичному і відірвався на 7 очок в УПЛ – Нещерет відбив пенальті, Монзуль вилучила Забарного

Динамо на старті другого тайму спробувало повернутися в гру (відзначився Ванат), але дуже швидко пропустило другий м'яч. Сподівання на камбек зруйнувало вилучення Забарного.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 16 очок та повернувся на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від СК Дніпро-1 становить 2 пункти. Динамо залишається в середині турнірної таблиці, за 6 матчів зазнавши 3 поразки і здобувши 3 перемоги.