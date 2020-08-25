Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – Луческу и Каштру удалось удивить

Мирча Луческу против команды, которой отдал 12 лет. Что бы там ни говорили о Суперкубке Украины, это должна быть горячая битва. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Чемпион Украины и обладатель Кубка успели сыграть по туру в УПЛ. Динамовцы добыли даже более убедительную победу (4:1) над Олимпиком, а "горняки" немного побольше намучились с Колосом (3:1), реализовав лишь третий пенальти в матче. С Шахтером Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок. В целом же триумфов в отчетных соперников было поровну (по 8).

Шахтер – Динамо: анонс и прогноз на матч за Суперкубок Украины

После ухода домнула Мирчи киевляне в этом турнире побеждали дончан трижды, а проиграли лишь раз. Впрочем сегодня 75-летний наставник столкнулся с трудной задачей: до последнего не мог рассчитывать сразу на 4-х ведущих защитников (Миколенко, Попов, Шабанов, Бурда), а также нескольких других лидеров (Вербич, Шепелев, Цыганков лишь на замене). У Каштру же только одна существенная потеря – травмирован Исмаили. Где смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн? Прямая трансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", а также портале oll.tv, начиная с 20:50.

Отмечаем несколько неочевидных ходов обоих тренеров. Так, Каштру усадил Марлоса в запас, вместо него выпустив Тете. Кроме этого, в старте выходит молодой Бондарь, который будет играть против Супряги – драматизма противостоянию чемпионов мира придает то, что бывшая девушка Владислава теперь встречается с Валерием. А вот Луческу в последний момент неожиданно удалось поставить на ноги Буяльского. Жерсон же Родригес так поразил тренера, что даже вышел с первых минут вместо Цитаишвили.

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Тете, Патрик, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук – Жерсон, Шапаренко, Буяльский, Де Пена – Супряга