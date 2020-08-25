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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – Луческу и Каштру удалось удивить

20:57 - Читати українською
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – Луческу и Каштру удалось удивить
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 25 августа 2020, Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо разыграют 17-й Суперкубок. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес

Мирча Луческу против команды, которой отдал 12 лет. Что бы там ни говорили о Суперкубке Украины, это должна быть горячая битва. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Чемпион Украины и обладатель Кубка успели сыграть по туру в УПЛ. Динамовцы добыли даже более убедительную победу (4:1) над Олимпиком, а "горняки" немного побольше намучились с Колосом (3:1), реализовав лишь третий пенальти в матче. С Шахтером Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок. В целом же триумфов в отчетных соперников было поровну (по 8).

Шахтер – Динамо: анонс и прогноз на матч за Суперкубок Украины

После ухода домнула Мирчи киевляне в этом турнире побеждали дончан трижды, а проиграли лишь раз. Впрочем сегодня 75-летний наставник столкнулся с трудной задачей: до последнего не мог рассчитывать сразу на 4-х ведущих защитников (Миколенко, Попов, Шабанов, Бурда), а также нескольких других лидеров (Вербич, Шепелев, Цыганков лишь на замене). У Каштру же только одна существенная потеря – травмирован Исмаили. Где смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн? Прямая трансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", а также портале oll.tv, начиная с 20:50.

Отмечаем несколько неочевидных ходов обоих тренеров. Так, Каштру усадил Марлоса в запас, вместо него выпустив Тете. Кроме этого, в старте выходит молодой Бондарь, который будет играть против Супряги – драматизма противостоянию чемпионов мира придает то, что бывшая девушка Владислава теперь встречается с Валерием. А вот Луческу в последний момент неожиданно удалось поставить на ноги Буяльского. Жерсон же Родригес так поразил тренера, что даже вышел с первых минут вместо Цитаишвили.

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Тете, Патрик, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук – Жерсон, Шапаренко, Буяльский, Де Пена – Супряга

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