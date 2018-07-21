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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: стартові склади на Суперкубок України 2018, дебютанти в обох командах

20:10 627
Шахтар – Динамо: стартові склади на Суперкубок України 2018, дебютанти в обох командах
Шахтар – Динамо: стартові склади на матч за Суперкубок України 2018

Шахтар і Динамо зустрічаються у матчі за Суперкубок України 2018. Олександр Хацкевич та Паулу Фонсека назвали склади на гру. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію матчу.

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо стартують у суботу, 21 липня, о 21:00. Відзначимо, що у стартовому складі чинних чемпіонів виходить Олег Данченко, який повернувся з оренди в Анжи, а також літні новачки – Фернандо Педро та Жуніор Мораєс.

Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2018

За Динамо в офіційному матчі дебютує бразильский півзахисник Че Че. В основі також Тамаш Кадар, якого сватають у Зеніт.

Шахтар: Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко (к), Алан Патрік – Марлос, Коваленко, Фернандо – Мораєс

Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Зубков, Болбат, Тотовицький

Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора – Шепелєв, Буяльський, Че Че – Циганков, Бєсєдін, Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андрієвський, Гармаш, Шапаренко, Русин

Стартові склади на Суперкубок України 2018 Шахтар – Динамо

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
43
хв
Динамо
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хв
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21:00
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