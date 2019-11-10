toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

14:30 430 Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ
Шахтар – Динамо: де дивитися матч 10 листопада 2019

Шахтар прийме Динамо в Харкові в рамках 14-го туру УПЛ. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада у Харкові на ОСК Металіст. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Поєдинок Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 16:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, Шахтар після 13-ти турів є абсолютним лідером Прем'єр-ліги. В активі команди Луїша Каштру 37 очок з 39-ти можливих – лише Олександрія змогла відібрати очки в донеччан. Динамо йде на другій позиції, відстаючи від Шахтаря на 10 пунктів.

До слова, в матчі першого кола Шахтар переміг Динамо з рахунком 2:1. Нещодавно кияни з аналогічним рахунком в екстра-таймі взяли реванш у Кубку України, вибивши "гірників" з турніру.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо телебачення
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ
    Англія — 09:002339 Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ
1
год
:
6
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук