Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Шахтар прийме Динамо в Харкові в рамках 14-го туру УПЛ. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада у Харкові на ОСК Металіст. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

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Поєдинок Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 16:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, Шахтар після 13-ти турів є абсолютним лідером Прем'єр-ліги. В активі команди Луїша Каштру 37 очок з 39-ти можливих – лише Олександрія змогла відібрати очки в донеччан. Динамо йде на другій позиції, відстаючи від Шахтаря на 10 пунктів.

До слова, в матчі першого кола Шахтар переміг Динамо з рахунком 2:1. Нещодавно кияни з аналогічним рахунком в екстра-таймі взяли реванш у Кубку України, вибивши "гірників" з турніру.

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