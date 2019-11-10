Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Шахтер примет Динамо в Харькове в рамках 14-го тура УПЛ. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо состоится 10 ноября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Поединок Шахтер – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 16:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Шахтер после 13-ти туров является абсолютным лидером Премьер-лиги. В активе команды Луиша Каштру 37 очков из 39-ти возможных – только Александрия смогла отобрать очки у дончан. Динамо идет на второй позиции, отставая от Шахтера на 10 пунктов.

К слову, в матче первого круга Шахтер победил Динамо со счетом 2:1. Недавно киевляне с аналогичным счетом в экстра-тайме взяли реванш в Кубке Украины, выбив "горняков" из турнира.

Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений