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Шахтар делегував трьох гравців у команду тижня Ліги Європи

13:40 - Читать на русском
Шахтар делегував трьох гравців у команду тижня Ліги Європи
ФК Шахтар

УЄФА визначив найяскравіших гравців за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги Європи.

До символічної команди потрапили відразу три представники донецького Шахтаря – Микола Матвієнко, Додо та Жуніор Мораєс. Відзначимо, що у "гірників" не найбільше представництво – стільки ж виконавців делегувала Севілья.

Мораєс може стати гравцем тижня в ЛЄ – у конкурентах чемпіон Європи та екс-оборонець Реала

Голкіпер: Руй Патрісіу (Вулверхемптон)

Захисники: Додо, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар) Едмонд Тапсоба (Байєр), Серхіо Регілон (Севілья)

Півзахисники: Хесус Навас, Евер Банега (обидва – Севілья), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген)

Нападники: Жуніор Мораєс (Шахтар), Йонас Вінн (Копенгаген)

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Микола Микола Матвієнко Додо Серхіо Серхіо Регілон Евер Евер Банега Руй Руй Патрісіу Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Ліга Європи
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