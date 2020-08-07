Шахтар делегував трьох гравців у команду тижня Ліги Європи

До символічної команди потрапили відразу три представники донецького Шахтаря – Микола Матвієнко, Додо та Жуніор Мораєс. Відзначимо, що у "гірників" не найбільше представництво – стільки ж виконавців делегувала Севілья.
Мораєс може стати гравцем тижня в ЛЄ – у конкурентах чемпіон Європи та екс-оборонець Реала
Голкіпер: Руй Патрісіу (Вулверхемптон)
Захисники: Додо, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар) Едмонд Тапсоба (Байєр), Серхіо Регілон (Севілья)
Півзахисники: Хесус Навас, Евер Банега (обидва – Севілья), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген)
Нападники: Жуніор Мораєс (Шахтар), Йонас Вінн (Копенгаген)
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