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Шахтер делегировал трех игроков в команду недели Лиги Европы

13:41 - Читати українською
Шахтер делегировал трех игроков в команду недели Лиги Европы
ФК Шахтер

УЕФА определил самых ярких игроков по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В символическую команду попали сразу три представителя донецкого Шахтера – Николай Матвиенко, Додо и Жуниор Мораес. Отметим, что у "горняков" не самое большое представительство – столько же исполнителей делегировала Севилья.

Мораес может стать игроком недели в ЛЕ – в конкурентах чемпион Европы и экс-защитник Реала

Голкипер: Руй Патрисиу (Вулверхэмптон)

Защитники: Додо, Николай Матвиенко (оба – Шахтер) Эдмонд Тапсоба (Байер), Серхио Регилон (Севилья)

Полузащитники: Хесус Навас, Эвер Банега (оба – Севилья), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген)

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Йонас Винн (Копенгаген)

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Лига Европы Николай Николай Матвиенко Додо Серхио Серхио Регилон Эвер Эвер Банега Руй Руй Патрисиу Жуниор Жуниор Мораес Шахтер Шахтер
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