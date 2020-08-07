Шахтер делегировал трех игроков в команду недели Лиги Европы

В символическую команду попали сразу три представителя донецкого Шахтера – Николай Матвиенко, Додо и Жуниор Мораес. Отметим, что у "горняков" не самое большое представительство – столько же исполнителей делегировала Севилья.
Мораес может стать игроком недели в ЛЕ – в конкурентах чемпион Европы и экс-защитник Реала
Голкипер: Руй Патрисиу (Вулверхэмптон)
Защитники: Додо, Николай Матвиенко (оба – Шахтер) Эдмонд Тапсоба (Байер), Серхио Регилон (Севилья)
Полузащитники: Хесус Навас, Эвер Банега (оба – Севилья), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген)
Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Йонас Винн (Копенгаген)
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