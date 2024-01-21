"Це є ще одним доказом того, чого ми хочемо. Наш президент не опускає руки. Сьогодні важкі часи в Україні, триває війна. На жаль, у нас війна почалася ще 2014 року, коли ми залишилися без свого дому, без стадіону, без нашого міста, без наших уболівальників, які сьогодні живуть по всьому світу.

Хаві попросив у босів Барселони трансфер Судакова, – ЗМІ

Відмова продавати Судакова – це показник того, що ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити так, щоб кожен український уболівальник, кожен уболівальник Шахтаря дивився й отримував задоволення від гри Шахтаря. А я вам обіцяю, що футбольна команда Шахтар робитиме все, щоб дарувати позитивні емоції нашим військовим, нашим уболівальникам, щоб усі легше пережили цей складний період, щоб дати ковток свіжого повітря", – резюмував Срна в коментарі прес-службі Шахтаря.

Раніше гендир "гірників" Сергій Палкін заявив, що клуб відхилив 40 млн євро за Судакова. Нагадаємо, у поточному сезоні хавбек провів 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт Георгія з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?