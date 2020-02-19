Шахтер – Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

Шахтер примет Бенфику в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Шахтер – Бенфика онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. Кроме того, игру можно посмотреть и на платформе Olltv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, обе команды начинали еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но по итогам группового турнира опустились в турнир рангом пониже. К слову, ответный матч в Португалии пройдет 27 февраля.

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