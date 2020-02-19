Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Бруно Лаге

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Звісно, ми не можемо приховувати, що останні результати не такі, на які ми розраховували. Не можна сказати, що проблема в окремих гравцях. Ми пропустили всі ці голи та втратили очки через проблеми всього колективу. Бенфіка – це команда, колектив, а не окремі гравці. Ми будемо готові до завтрашнього матчу. Ми не озираємося назад.

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В житті може трапитися всяке. Ми не розраховували втратити 6 очок у чемпіонаті Португалії. Це незаплановані втрати. У нас гарна команда. У цей складний момент потрібно продемонструвати, наскільки ми хороші гравці, і що є чоловіками.

Шахтар останнім часом добре виступає у єврокубках і демонструє гарні результати. Проти них буде складно грати, але ми постаратися показати свої найкращі риси. У Луїша Каштру є своя думка про гру Бенфіки, він аналізував її і підмітив у ній слабкості. Але й ми теж знаємо про свої проблеми і знаємо, як їх виправити. Зрештою, при будь-якій схемі у суперника будуть виникати моменти.

У Бенфіки дуже напружений графік. Зазвичай у нас всього три дні на підготовку до наступного матчу. У матчі проти Шахтарі ми не будемо кардинально змінювати свій стиль. Втома може позначитися на результатах, але ми будемо продовжувати у своєму стилі. Ми досі лідируємо у чемпіонаті Португалії.

Дійти до фіналу Ліги Європи? Ми дивимося вперед і наше завдання – перемагати. Ми ретельно готуємося до кожного матчу. Так, у нас були певні невдачі, але ми вийшли у фінал національного Кубка, досі лідируємо в чемпіонаті і ми спробуємо дійти до фіналу ЛЄ і перемогти там. Хто б не вийшов завтра у складі Бенфіки, для нас важливо, щоб це були динамічні, швидкісні гравці. У нас багато творчих і якісних виконавців. Водночас ми приблизно знаємо, чого очікувати від Шахтаря і як йому протистояти.

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Також хочу пригадати ситуацію, яка відбулася з Марегою. На жаль, расизм досі є частиною нашого світу. Минулого року подібне трапилося тут з Тайсоном. Ми починаємо реагувати лише тоді, коли все стає очевидним. Потрібно приділяти увагу вихованню, щоб такого не відбувалося", – сказав Бруно Лаге.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже завтра, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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