Шахтар – Базель: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Шахтар зустрінеться зі швейцарським Базелем у поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на матч Шахтар – Базель і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Базель відбудеться у вівторок, 11 серпня, у німецькому місті Гельзенкірхен на стадіоні Фельтінс-Арена, на якому колись у складі Шальке виступав Євген Коноплянка. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Шахтар – Базель:

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає Шахтар явним фаворитом протистояння. На перемогу донеччан в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. В аналогічний тріумф Базеля вірять значно менше – 4.00. На нічию, яка переведе гру в екстра-тайм, ставлять 3.60. Вихід "гірників" у півфінал оцінюють в 1.50, а швейцарців – 2.50. Найвірогіднішим підсумком гри вважають перемогу Шахтаря з рахунком 1:0 – коефіцієнт 7.00.

Схожі цифри пропонує Bwin. На виграш Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.85. Можливий успіх команди Марселя Коллера за підсумками 90 хвилин оцінюється балом 4.10. Імовірність нічиєї – 3.75.

Зауважимо, в 1/8 фіналу Шахтар та Базель подолали німецький бар'єр. "Гірники" пройшли Вольфсбург (5:1 за сумою двох матчів), а швейцарці розгромили Айнтрахт із загальним рахунком 4:0.

Нагадаємо, що чвертьфінальна стадія Ліги Європи складається з однієї гри. Переможець матчу Шахтар – Базель у півфіналі протистоятиме сильнішому в парі Інтер – Байєр. Поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи пройде 17 серпня у Дюссельдорфі, а фінал – 21 числа в Кельні.

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