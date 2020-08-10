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Шахтар визначився зі списком гравців, які вилетять на плей-офф Ліги Європи до Німеччини

09:44 - Читать на русском
Шахтар визначився зі списком гравців, які вилетять на плей-офф Ліги Європи до Німеччини
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар сформував заявку футболістів, які продовжуватимуть боротьбу в ЛЄ 2020/21.

 

Як стало відомо "Футбол 24", загалом 26 гравців вирушать до Німеччини на вирішальні поєдинки плей-офф Ліги Європи.

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Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Вітао, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Піхальонок, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Дентінью, Соломон.

Нападники: Мораєс, Фернандо, Сікан.

Зазначимо, що Шахтар зіграє з Базелем в 1/4 фіналу Ліги Європи, матч відбудеться 11 серпня.

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Джерело: Футбол 24
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Ліга Європи Шахтар - Базель Шахтар Шахтар
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