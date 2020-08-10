Шахтар визначився зі списком гравців, які вилетять на плей-офф Ліги Європи до Німеччини

Як стало відомо "Футбол 24", загалом 26 гравців вирушать до Німеччини на вирішальні поєдинки плей-офф Ліги Європи.
Шахтар – Базель: матч обслужить фартовий для України арбітр
Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Вітао, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Піхальонок, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Дентінью, Соломон.
Нападники: Мораєс, Фернандо, Сікан.
Зазначимо, що Шахтар зіграє з Базелем в 1/4 фіналу Ліги Європи, матч відбудеться 11 серпня.
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