Шахтар – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Шахтар приймає Зорю в центральному поєдинку 24-го туру УПЛ на ОСК Металіст у Харкові. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляція матчу – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Зоря розпочнеться о 17:00. Перед стартовим свистком "гірники" випереджають Динамо на 4 очки після того, як команда Олександра Хацкевича здобула важку перемогу в Маріуполі над однойменною командою. Зоря – на 5-й позиції та відстає від третьої Олександрії на 9 балів.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

У Шахтаря на цей матч дискваліфіковані Жуніор Мораєс та Алан Патрік. У стартовому складі вийшли Кайоде та Тете, для якого цей матч став дебютним офіційним поєдинком за донеччан.

Шахтар – Зоря: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі – Степаненко, Коваленко – Тайсон, Соломон, Тете – Кайоде

Запасні: Олексій Шевченко, Матвієнко, Дентінью, Майкон, Малишев, Маркос Антоніо, Фернандо

Зоря: Луїс Феліпе – Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко – Казаков, Сілас – Караваєв, Лєднєв, Луньов – Будківський

Запасні: Микита Шевченко, Кочергін, Михайліченко, Кабаєв, Громов, Чайковський, Арвеладзе