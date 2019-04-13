Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

Шахтар приймає Зорю в рамках 24-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Зоря

13 квітня, 17:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Матчі Шахтаря та Зорі завжди проходять у напрузі, хоча часто це шкодить ефектності. Команди дуже непоступливі: за останні три роки вони провели між собою 13 поєдинків, з яких лише три завершились з різницею у два і більше голів – і лише в чотирьох з них луганці не відзначились жодним. В десяти цих зустрічах "гірники" виходили переможцями, однак переважна кількість звитяг була натужною – як от, наприклад, у березні, коли все вирішив єдиний гол Мораєса, забитий завдяки височенній якості прийому м'яча. Сьогодні "мужики" обов'язково спробують здобути сатисфакцію.

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Щоправда, у 2019 році Зоря дуже нестабільна, чому слугують підтвердженням матчі проти Динамо. У Києві "чорно-білих" декласували з рахунком 5:0, але в Запоріжжі у минулому турі підопічні Вернидуба брали гору – до 60-ї хвилині на табло горіли 2:0, а гості залишились у меншості. Після цього команда несподівано кинула грати, Білий отримав вилучення, а "мужики" зазнали ганебної поразки, шокувавши всю країну. Реабілітуватися перед фанатами вдалося у чвертьфіналі Кубка, де луганці досить переконливо винесли Львів, однак ще кілька тижнів тому з цією ж командою вони розписали нульову нічию. Їй же в разі програшу "гірникам" Зоря можуть віддати п'яту позицію, тому сьогодні потрібно набирати очки не тільки з міркувань престижу.

Донеччани навесні тримають чемпіонський темп, здобувши п'ять перемог в УПЛ із загальним рахунком 10:0 та вибивши Динамо з Кубка – щоправда, лише по пенальті. Втім, така статистика не означає, що у Шахтаря все ідеально: впевнено вдалося винесли лише Карпати та виїзну Олександрію, однак у всіх інших поєдинках "гірники" проявили величезні проблеми зі зламом добре організованої оборони – навіть з Чорноморцем було важко. Клас лідерів відверто витягує чемпіонів, але тільки на ньому втримати перевагу в сім очок над Динамо буде складно. Киянам багато подарунків не треба; всього одна осічка – і доля золотих медалей буде вирішуватись в Класичних дербі, де Фонсека дуже непереконливий.

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З іншого боку, Шахтар за якістю комплектації та досвідом топ-матчів залишається найкращою командою України. Донеччани можуть скільки завгодно байдикувати у нецікавих для бразильців поєдинках із середняками, але тоді, коли буде потрібно, вони увімкнуть косморежим – принаймні, вони на це здатні. Наразі настав саме такий момент: "гірники" у грі проти нестабільної Зорі забов'язані якомога переконливіше доводити свій клас, не давши мріям Динамо про "золотий матч" перетворитися на реальний варіант.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря провела 40 матчів проти Шахтаря, відсвяткувавши перемогу лише у п'яти зустрічах. 34 поєдинки виграли "гірники" і лише одного разу команди розійшлися нічиєю – у Харкові в жовтні 2018 року (1:1). Статистика УПЛ: 38 матчів, 32 перемоги Шахтаря, 5 виграшів Зорі, 1 нічия.

2. Загальний рахунок протистояння – 27:102 на користь Шахтаря. В рамках УПЛ – 24:96.

3. Шахтар перемагає в чемпіонаті шість турів поспіль та не пропускає голів протягом 564-х хвилин. При цьому на своєму полі "гірники" не програють 14 матчів поспіль (11 перемог, 3 нічиї).

4. Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря – 7 м’ячів.

5. Шахтар на своєму полі може здобути 320-ту перемогу в Чемпіонатах України.

6. Юрій Вернидуб може стати свідком 300-го забитого голу своїх підопічних в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Кадрова ситуація

Зоря має лише одну серйозну проблему зі складом – Максим Білий відбуватиме дискваліфікацію за червону картку, отриману в матчі проти Динамо. Крім того, перед початком кубкової зустрічі зі Львовом травмувався Хомченовський – до тренувань за індивідуальною програмою він приступив лише кілька днів тому. З позитивних новин слід відзначити повернення Артема Громова до роботи у загальній групі, хоча його участь в грі з Шахтарем залишається під питанням – нападник занадто багато пропустив.

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У Шахтаря ситуація набагато складніша. Паулу Фонсека не може розраховувати на допомогу дискваліфікованих Жуніора Мораєса та Алана Патріка, а Марлос нещодавно переніс операцію й вилетів на значний термін – можливо, про бразило-українця в поточному сезоні взагалі доведеться забути. Крім того, Велінгтон Нем підхопив у Києві застуду, а Іван Ордець, Валерій Бондаренко та Богдан Бутко тільки в четвер повернулися до тренувань у загальній групі – у заявку на Зорю їх вирішили не вносити.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Соломон, Коваленко, Тайсон – Кайоде

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Литвин, Вернидуб, Михайліченко – Сілас, Казаков – Караваєв, Лєднєв, Луньов – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Зоря дуже нестабільна, але навесні гранди отримали від неї бій. Вони виступали у найсильніших складах, але наразі у Шахтаря немає половини лідерів – зокрема, Мораєса. Кайоде навряд чи зможе його повноцінно замінити, враховуючи останню свою появу на полі аж у лютому на цілих 11 хвилин. Навіть з Жуніором в основі донеччанам було важко зламати оборону "мужиків", тому сьогодні буде нервовий поєдинок.

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Зоря може навіть і виграти матч. У команди Юрія Вернидуба для цього є все, крім залізного характеру – чого лише коштує їх перфоменс з Динамо тиждень тому. Саме тому в перемогу "мужиків" у Харкові віриться слабко, а от результативну нічию прогнозувати цілком можливо.