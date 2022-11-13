Шахтар і Зоря поділили очки у видовищному матчі 13-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд поєдинку у Львові на "Футбол 24".

"Гірники" забили швидкий гол. Вже на 13-й хвилині Артем Бондаренко з меж воротарського відкрив рахунок. Перед свистком на перерву Ігор Кирюханцев забив у відповідь.

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На першій хвилині другого тайму Сергій Булеца вивів Зорю вперед. Бондаренко оформив дубль, але асистентка Катерини Монзуль підняла прапорець. Гол скасували. Як і забитий м'яч Тараса Степаненка. Але у моменті з голом Бондаря причин не зараховувати його вже не було.

У компенсований час Шахтар влаштував навалу на ворота Мацапури і мав два моменти, але кіпер Зорі врятував для команди нічию.

2:2 – команда Йовічевіча не змогла скористатися осічкою СК Дніпро-1. "Гірники" відстають на 5 очок, а в наступному турі зіграють проти підопічних Олександра Кучера в дуелі лідерів УПЛ. Зоря посідає 3 місце турнірної таблиці.

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