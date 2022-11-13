Арбітриня та її асистенти вийшли на поле Арени Львів із кавуном замість м'яча. Ягода-символ Херсонщини стояла на спеціальному п'єдесталі, на якому зазвичай лежить футбольний м'яч. На табло стадіону замість нулів теж зобразили кавуни.

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Таким способом Шахтар відзначив деокупацію Херсона, який нарешті повернувся під контроль України після 8-місячної окупації Росією. Відповідні світлини виклав офіційний сайт Шахтаря.

До слова, матч на Арені Львів завершився з рахунком 2:2. "Гірники" не скористалися осічкою СК Дніпро-1, теж втративши очки. У наступному турі лідери УПЛ зіграють між собою, а команда Йовічевіча відстає від СК Дніпро-1 на 5 очок.

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