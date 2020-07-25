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Шахтар – Вольфсбург: суперник "гірників" здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Ліги Європи

19:46 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: суперник "гірників" здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Ліги Європи
Кевін Мбабу / Bild

Захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу отримав невтішні новини перед матчем-відповіддю з Шахтарем в рамках 1/8 Ліги Європи.

 

Мбабу став єдиним гравцем Вольфсбурга, який здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Шахтар – Вольфсбург: "гірники" проведуть спаринг перед матчем Ліги Європи

Зазначається, що у захисника відсутні симптоми хвороби, а всі інші його одноклубники здали негативні тести на COVID-19. Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря запланований на 5 серпня.

До слова, Мбабу провів у поточному сезоні 27 поєдинків у складі Вольфсбурга, забивши 3 голи та 3 асисти.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Теги
Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Кевін Кевін Мбабу коронавірус Шахтар - Вольфсбург
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