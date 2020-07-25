Шахтар – Вольфсбург: суперник "гірників" здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Ліги Європи

Захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу отримав невтішні новини перед матчем-відповіддю з Шахтарем в рамках 1/8 Ліги Європи.

Мбабу став єдиним гравцем Вольфсбурга, який здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "вовків".

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Зазначається, що у захисника відсутні симптоми хвороби, а всі інші його одноклубники здали негативні тести на COVID-19. Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря запланований на 5 серпня.

До слова, Мбабу провів у поточному сезоні 27 поєдинків у складі Вольфсбурга, забивши 3 голи та 3 асисти.

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