Шахтер – Вольфсбург: экс-арбитр ФИФА оценил справедливость удаления Хочолавы

"Если бы не VAR, то мы увидели бы, как Вольфсбург исполняет 11-метровый удар. Сегодня видеоасистент арбитра – это панацея и хорошая помощь для рефери в подобных критических ситуациях. Понятно, что Кружляк отстал от этого момента. Само нарушение он зафиксировал, но начало этого нарушения он не видел. VAR в этом моменте помог украинской команде.

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По удалению Хочолавы... Когда Жоао Виктор пробросил мяч мимо Пятова, он выходил на пустые ворота. Голкипер Шахтера уже был отыгран. У футболиста Вольфсбурга была реальная возможность забить гол. Скорее всего, Кружляк поступил правильно, показав красную карточку Хочолаве. Матвиенко хотел подстраховать, но он не был где-то рядом, а на расстоянии 2-3 метров. По удалению Брукса – нет вопросов. С начала он грубо сыграл против Мораеса на 57-й минуте. На 70-й Жуниор сыграл на опережение, а Брукс не успел и заехал ему ногой в туловище. Игрок Вольфсбурга справедливо получил вторую желтую карточку.

Такой принципиальный матч, но в первом тайме не было никаких дисциплинарных санкций. Наши арбитры в тех ситуациях, когда Степаненко въехал в голеностоп сопернику, или фол на Марлосе – уже бы давали карточки. Для наших судей, которые не умеют пользоваться карточками – это наглядный урок. Не нужно никогда спешить, ведь вся игра еще впереди", – сказал Ступар в комментарии FootBoom.

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