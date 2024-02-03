Шахтар у суботу, 3 лютого, проведе ще один спаринг. Стартові склади та посилання на трансляцію матчу з боснійським Вележ Мостар читайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Вележ Мостар стартує о 16:30 за київським часом. Переглянути гру вже традиційно можна на YouTube-каналі "гірників".

Нагадаємо, на зборах у Туреччині підопічні Маріно Пушіча встигли зіграти вже чотири поєдинки. Шахтар обіграв Лех (3:1) та Пюнік (2:0), з Марібором розписав безгольову нічию і поступився чеському Градец-Кралове (0:2).