Шахтер в субботу, 3 февраля, проведет еще один спарринг. Стартовые составы и ссылку на трансляцию матча с боснийским Вележ Мостар читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Вележ Мостар стартует в 16:30 по киевскому времени. Посмотреть игру уже традиционно можно на YouTube-канале "горняков".

Напомним, на сборах в Турции подопечные Марино Пушича успели сыграть уже четыре поединка. Шахтер обыграл Лех (3:1) и Пюник (2:0), с Марибором расписал безголевую ничью и уступил чешскому Градец-Кралове (0:2).