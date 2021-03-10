"Ми працюємо разом з нашим тренером і цією групою гравців майже два роки. Звичайно, ми отримали уроки після минулорічного вильоту від Севільї. Зараз нам потрібно приділити всю свою увагу Шахтарю. Вони – сильна команда, яка опинилася тут після Ліги чемпіонів.

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Ми будемо грати у свій футбол і використовувати свої сили. Моя єдина турбота – завжди вдосконалювати те, що я роблю на полі. Результати будуть приходити до тих пір, поки ви продовжуєте працювати над собою", – наводить слова Пеллегріні Roma Press.

До слова, перша зустріч між українською та італійською командами розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

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