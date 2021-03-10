Аллегрі в Шахтарі – представник "гірників" відреагував на чутки про перемовини з екс-тренером Ювентуса
Керівник скаутського відділу Шахтаря Жозе Боту прокоментував інформацію про можливий прихід Массіміліано Аллегрі на посаду наставника "гірників".
"Аллегрі в Шахтарі? Це неправда, чиїсь фантазії. Ми задоволені Луїшем Каштру, тому ні з ким не вели переговори і не спілкувалися на тему роботи в Шахтарі.
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Аллегрі – відмінний тренер, але Шахтар вже багато років шукає тренерів, які роблять акцент на атакувальному футболі, які проповідують зовсім інший стиль, ніж той, що використовує Аллегрі. У цьому плані він нам не підходить", – поділився Боту в інтерв'ю Rete Sport.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явились чутки про буцімто початок переговорів керівництва Шахтаря з Массіміліано Аллегрі. Екс-наставник Ювентуса перебуває без роботи з травня 2019 року – до цього він 5 разів поспіль приводив "Стару синьйору" до золотих медалей Серії А, а також брав Скудетто з Міланом у сезоні 2010/11.
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