"Мы работаем вместе с нашим тренером и этой группой игроков почти два года. Конечно, мы извлекли уроки после прошлогоднего вылета от Севильи. Сейчас нам нужно уделить все свое внимание Шахтеру. Они – сильная команда, которая оказалась здесь после Лиги чемпионов.

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Мы будем играть в свой футбол и использовать свои силы. Моя единственная забота – всегда совершенствовать то, что я делаю на поле. Результаты будут приходить до тех пор, пока вы продолжаете работать над собой", – приводит слова Пеллегрини Roma Press.

К слову, первая встреча между украинской и итальянской командами начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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