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Шахтар – Олімпік: Циганик прогнозує сенсацію в донецькому дербі

16:27 645 Читать на русском
Шахтар – Олімпік: Циганик прогнозує сенсацію в донецькому дербі
ФК Шахтар

Відомий журналіст Ігор Циганик зробив прогноз на матч 17-го туру УПЛ, в якому зустрінуться донецькі Шахтар та Олімпік.

 

"Після того, як Олімпік очолив Вісенте Гомес, помітно, що команда заграла зовсім по-іншому та може створити проблеми будь-кому. Донеччани не дали розгулятися Динамо в минулому турі. Не можу сказати, що Шахтарю тепер буде легко.

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"Гірники" зараз думають про Аталанту. Це найважливіший матч кінця 2019 року. Якщо італійці виграють у Харкові, можна завершувати сезон для Шахтаря. Це буде тиснути.

Прогнозую, що буде сенсація і команда Каштру знову втратить очки. Зроблю ставки, що обидві команди заб’ють (це точно!), буде нічия, а гра завершиться з рахунком 1:1", – наводить слова Циганика Рейтинг букмекерів.

Шахтар – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч Шахтаря та Олімпіка відбудеться у Харкові на ОСК Металіст. Початок матчу – о 19:00.

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