Вісенте Гомес: Налаштовую гравців на матч проти Шахтаря, як на звичайний

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес розповів про підготовку своєї команди до матчу 17 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Налаштовую гравців на звичайний матч, на кону якого три очки. Хоча проти нас буде дуже сильний суперник, найкраща команда чемпіонату.

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Головне – продемонструвати, на що ми здатні. Звичайно, штучне поле дещо ускладнює нашу підготовку, але у кожної команди є свої проблеми, поле не може бути виправданням невдалої гри. Є багато травмованих, але у нас достатньо гравців, щоб їх замінити", – розповів Гомес у коментарі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, команда екс-тренера Динамо бореться за потрапляння у першу шістку УПЛ – наразі Олімпік сьомий, поступаючись Маріуполю лише за різницею голів.