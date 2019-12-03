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Шахтар – Олімпік: команда Вісенте Гомеса потрапила у кадрову кризу перед матчем з лідером УПЛ

3 грудня 23:12 215 Читать на русском
Шахтар – Олімпік: команда Вісенте Гомеса потрапила у кадрову кризу перед матчем з лідером УПЛ
Вісенте Гомес / ФК Олімпік

Донецький Олімпік розпочав підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

Підопічні Вісенте Гомеса сьогодні провели тренування на базі в Щасливому, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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Команда готується до майбутнього матчу без п'яти гравців основної обойми. В загальній групі не тренувалися травмовані нападники Роман Вантух і Матар Дійє, захисник Ігор Снурніцин і воротар Бетім Альїмі. Також за індивідуальною програмою займався захисник Геннадій Пасіч.

Нагадаємо, що донецьке дербі відбудеться у п'ятницю, 6-го грудня. Початок матчу – о 19:00.

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