Вісенте Гомес назвав український клуб із найкращою філософією гри – це не Шахтар

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес, який раніше працював у тренерському штабі Динамо, розповів, філософія якого українського клубу найкраща.

"Коли ми грали проти Зорі, то мене дуже здивували ромбом у центрі поля. Мене вразило, як вони реалізували цю ідею. Хто так грав раніше? В інших країнах я це бачив, в Україні – ніколи.

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Для мене за філософією гри Зоря – на першому місці в Україні. Зверніть увагу, з якою інтенсивністю грає команда", – розповів Гомес у інтерв’ю для YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, після приходу Вісенте Гомеса Олімпік піднявся з останнього місця турнірної таблиці УПЛ на сьоме. Під керівництвом іспанця команда здобула 4 перемоги та 2 нічиї у 8 матчах чемпіонату України.

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