"У плані організації гри, в плані гри оборони і контратак – перший тайм сподобався. Більше, ніж другий. І коли сталося вилучення Мораєса, то хлопці трохи розгубилися. Звичайно, ми хотіли перемогти, але потрібно враховувати, що у Шахтаря було достатньо моментів у другому таймі.

Вилучення Мораєса та несподівана втрата очок "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Олександрія – 1:1

Майже кожен гравець оборони допускав помилки у нас. Але приємно зіграти внічию, тим більше на виїзді. Ми могли як забити другий, так і пропустити. Тому результат закономірний.

Коли я дізнався, що Тайсон, Марлос, Бондар не зіграють, то я розумів, хто вийде у суперника. Немає великої різниці, хто грає у них, тому що команда серйозна. І навіть вдесятьох нам було важко забрати у них м'яч.

Що було краще? Це те, що була ігрова дисципліна, організація гри в захисті, а найгірше – було багато браку в простих ситуаціях, але треба реально дивитися, що як можемо, так і граємо. На це ми звертаємо увагу і в тренувальному процесі. Але настрій на гру було дуже серйозним і я перед матчем сказав, що буде все в порядку", – поділився Шаран у коментарі телеканалу Футбол.

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