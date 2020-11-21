"В плане организации игры, в плане игры обороны и контратак – первый тайм понравился. Больше, чем второй. И когда произошло удаление Мораеса, то ребята немного растерялись. Конечно, мы хотели победить, но нужно учитывать, что у Шахтера было достаточно моментов во втором тайме.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

Почти каждый игрок обороны допускал ошибки у нас. Но приятно сыграть вничью, тем более на выезде. Мы могли как забить второй, так и пропустить. Поэтому результат закономерен.

Когда я узнал, что Тайсон, Марлос, Бондарь не сыграют, то я понимал, кто выйдет у соперника. Нет большой разницы, кто играет в них, потому что команда серьезная. И даже вдесятером нам было трудно забрать у них мяч.

Что было лучше? Это то, что была игровая дисциплина, организация игры в защите, а хуже всего – было много брака в простых ситуациях, но надо реально смотреть, что как можем, так и играем. На это мы обращаем внимание и в тренировочном процессе. Но настрой на игру было очень серьезным и я перед матчем сказал, что будет все в порядке", – поделился Шаран в комментарии телеканалу Футбол.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо – Мораес оставил "горняков" на час в меньшинстве