Шахтер – Маккаби Тель-Авив: "горняки" эффектным видео призвали фанатов поддержать команду в Лиге Европы
06:00 - Читати українською
Шахтер рассчитывает на помощь "12-го игрока" в поединке ЛЕ против Маккаби Тель-Авив.
Шахтер опубликовал на своем Youtube-канале промо к матчу 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
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На видео донецкий клуб призывает болельщиков прийти 25 февраля на НСК Олимпийский для поддержки "горняков". Напомним, киевская власть дала разрешение на частичное заполнение трибун.
В первой встрече Шахтер на выезде одолел израильтян (2:0).
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