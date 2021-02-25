"Завжди можна сперечатися з арбітром, і сьогодні ми будемо сперечатися. Я бачив повтор – ми забили чистий гол. Це явна помилка судді. З нашої сторони там не було фолу, швидше гравець Шахтаря фолив.

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Думаю, ми грали добре. Достатньо ризикували, створювали моменти. Забили, я вважаю, заслужений і чистий гол. Під завісу матчу випустили більше атакувальних гравців, продовжували створювати шанси.

У першому таймі ми виконували багато кросів, але гравці не набігали в потрібні зони, не встигали підтримати атаку. Можливо, бракувало концентрації. Так чи інакше, ми виступили гідно, як і планували.

Ми не любимо програвати, тому не можемо бути задоволеними. Звичайно, хотіли перемогти, однак це вже пройдений етап. Потрібно думати про наступний матч, Ліга Європи для нас, на жаль, завершена.

Про своє майбутнє в клубі я не думаю. Ми повинні продовжувати працювати, концентруватися на позитивних моментах. Можу позитивно оцінити єврокубкову кампанію Маккабі", – поділився ван Леувен на післяматчевій прес-конференції.

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