Шахтар – Маккабі Т-А: тренер ізраїльтян розлютився через скасований гол у ворота "гірників"
Головний тренер Маккабі Патрік ван Леувен поділився емоціями від поразки Шахтарю (1:0) в 1/16 фіналу Ліги Європи.
"Завжди можна сперечатися з арбітром, і сьогодні ми будемо сперечатися. Я бачив повтор – ми забили чистий гол. Це явна помилка судді. З нашої сторони там не було фолу, швидше гравець Шахтаря фолив.
Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Думаю, ми грали добре. Достатньо ризикували, створювали моменти. Забили, я вважаю, заслужений і чистий гол. Під завісу матчу випустили більше атакувальних гравців, продовжували створювати шанси.
У першому таймі ми виконували багато кросів, але гравці не набігали в потрібні зони, не встигали підтримати атаку. Можливо, бракувало концентрації. Так чи інакше, ми виступили гідно, як і планували.
Ми не любимо програвати, тому не можемо бути задоволеними. Звичайно, хотіли перемогти, однак це вже пройдений етап. Потрібно думати про наступний матч, Ліга Європи для нас, на жаль, завершена.
Про своє майбутнє в клубі я не думаю. Ми повинні продовжувати працювати, концентруватися на позитивних моментах. Можу позитивно оцінити єврокубкову кампанію Маккабі", – поділився ван Леувен на післяматчевій прес-конференції.
Шахтар з дивовижним везінням пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи – Маккабі поховав пенальті