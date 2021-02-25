"Всегда можно спорить с арбитром, и сегодня мы будем спорить. Я видел повтор – мы забили чистый гол. Это явная ошибка судьи. С нашей стороны там не было фола, скорее игрок Шахтера фолил.

Шахтер – Маккаби Т-А – 1:0 – видео гола и обзор матча

Думаю, мы играли хорошо. Достаточно рисковали, создавали моменты. Забили, я считаю, заслуженный и чистый гол. Под занавес матча выпустили более атакующих игроков, продолжали создавать шансы.

В первом тайме мы выполняли много кроссов, но игроки не набегали в нужные зоны, не успевали поддержать атаку. Возможно, не хватало концентрации. Так или иначе, мы выступили достойно, как и планировали.

Мы не любим проигрывать, поэтому не можем быть довольны. Конечно, хотели победить, однако это уже пройденный этап. Нужно думать о следующем матче, Лига Европы для нас, к сожалению, завершена.

О своем будущем в клубе я не думаю. Мы должны продолжать работать, концентрироваться на положительных моментах. Могу положительно оценить еврокубковую кампанию Маккаби", – поделился ван Леувен на послематчевой пресс-конференции.

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