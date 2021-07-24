Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився враження від свого дебюту в УПЛ у матчі проти Інгульця (2:1).

"Я вважаю, що ми провели дуже хороший матч. Ми повинні були закривати його раніше і перемагати з різницею у більш ніж 2 м'ячі. У футболі, граєш ти в Італії або України, якщо ти не закриваєш матч вчасно, то виникає ризик все втратити.

Шахтар – Інгулець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що у нас команда дуже якісна, але в той же час досить молода. Нам потрібно рости ментально і мати жагу до перемоги з якомога більшим рахунком. Не повинно виникати задоволення від того, що ми створюємо моменти, але їх не забиваємо.

Гра в обороні? Не вважаю, що впала концентрація. Вважаю, що гол, який ми пропустили, – досить випадковий. Ми його отримали, коли хотіли забрати м'яч, коли мали можливість перечекати, а не діяти так швидко. Питання не у втраті концентрації – при рахунку 2:1 нам було важко наприкінці.

Як оціню гру новачків? Усі троє зіграли на досить пристойному рівні. 82 хвилини всі грали чудово. За цей період ми могли забити 4-5 м'ячів. Тільки в ситуації з пропущеним голом ми відчули нервозність і страх усе втратити. В цілому я задоволений своєю командою", – розповів Де Дзербі в ефірі ТК Футбол.

Наступний матч "гірники" зіграють на виїзді проти Львова, а потім завітають до Бельгії на поєдинок кваліфікації ЛЧ з Генком.

Шахтар втримав перемогу над Інгульцем у дебютному матчі Де Дзербі в УПЛ