"Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем 2 мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч вовремя, то возникает риск все потерять.

Шахтер – Ингулец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствие от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем.

Игра в обороне? Не думаю, что упала концентрация. Считаю, что гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Вопрос не в потере концентрации – при счете 2:1 нам было трудно в конце.

Как оценю игру новичков? Все трое сыграли на достаточно приличном уровне. 82 минуты все играли замечательно. За этот период мы могли забить 4-5 мячей. Только в ситуации с пропущенным голом мы почувствовали нервозность и страх все потерять. В целом я доволен своей командой", – рассказал Де Дзерби в эфире ТК Футбол.

Следующий матч "горняки" сыграют на выезде против Львова, а потом полетят в Бельгию на поединок квалификации ЛЧ с Генком.

Шахтер удержал победу над Ингульцом в дебютном матче Де Дзерби в УПЛ