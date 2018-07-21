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Шахтер – Динамо: в Одессе зафиксировано столкновения между болельщиками команд

20:59 96 Читати українською
Шахтер – Динамо: в Одессе зафиксировано столкновения между болельщиками команд
Болельщики Динамо / Фото из соцсетей

Накануне матча за Суперкубок Украины между болельщиками Шахтера и Динамо возник конфликт.

В полицию поступило сообщение о том, что на одном из одесских пляжей возник конфликт между группами футбольных болельщиков, сообщает Полиция Одесской области в фейсбуке.

Столкновение возникло между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника. Во время драки мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.

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После прибытия правоохранителей были задержаны 7 человек.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер

live 75'
0 : 1
Динамо Киев
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Шахтер - Динамо Киев Суперкубок Украины
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