Шахтар – Динамо: пряма трансляція післяматчевої прес-конференції у революційному форматі

Головні тренери Динамо і Шахтаря поділяться враженнями після очного матчу в рамках 24 туру УПЛ. Дивіться пряму трансляцію у цій новині.

Перша в Україні прес-конференція після матчу в Zoom транслюватиметься на YouTube-каналі Шахтаря, початок о 19:30.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

З пресою по черзі спілкуватимуться наставник Шахтаря Луїш Каштру та його візаві з Динамо Олексій Михайличенко. Нагадаємо, перемогу в матчі здобули "гірники". Шахтар пропустив першим, однак швидко відігрався, а в другому таймі забрав три очки.