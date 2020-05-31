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Шахтар – Динамо: пряма трансляція післяматчевої прес-конференції у революційному форматі

19:30 473 Читать на русском
Шахтар – Динамо: пряма трансляція післяматчевої прес-конференції у революційному форматі
Каштру і Михайличенко / Сайт Шахтаря

Головні тренери Динамо і Шахтаря поділяться враженнями після очного матчу в рамках 24 туру УПЛ. Дивіться пряму трансляцію у цій новині.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Перша в Україні прес-конференція після матчу в Zoom транслюватиметься на YouTube-каналі Шахтаря, початок о 19:30.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

З пресою по черзі спілкуватимуться наставник Шахтаря Луїш Каштру та його візаві з Динамо Олексій Михайличенко. Нагадаємо, перемогу в матчі здобули "гірники". Шахтар пропустив першим, однак швидко відігрався, а в другому таймі забрав три очки.

blog_ava
Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
22043
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Відеоновини
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