Шахтар – Динамо: пряма трансляція післяматчевої прес-конференції у революційному форматі

Україна — 20:40 974
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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша КаштруУкраїна — 20:12 792
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Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчуУкраїна — 19:47 16546
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Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місціУкраїна — 18:55 5986
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"Я втратив рік кар'єри": легіонер Динамо залякує Шахтар і обіцяє нарешті відбити свою вражаючу зарплатуУкраїна — 16:49 1934