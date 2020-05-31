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Шахтер – Динамо: прямая трансляция послематчевой пресс-конференции в революционном формате

19:30 149 Читати українською
Шахтер – Динамо: прямая трансляция послематчевой пресс-конференции в революционном формате
Каштру и Михайличенко / Сайт Шахтера

Главные тренеры Динамо и Шахтера поделятся впечатлениями после очного матча в рамках 24 тура УПЛ. Смотрите прямую трансляцию в этой новости.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Первая в Украине пресс-конференция после матча в Zoom будет транслироваться на YouTube-канале Шахтера, начало в 19:30.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

С прессой по очереди будут общаться наставник Шахтера Луиш Каштру и его визави из Динамо Алексей Михайличенко. Напомним, победу в матче одержали "горняки". Шахтер пропустил первым, однако быстро отыгрался, а во втором тайме забрал три очка.

blog_ava
Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте
18:30
1805
Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Луиш Каштру Луиш Каштру Видеоновости
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