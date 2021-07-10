"Думаю, це розумне рішення з боку федерації. Тому що це плюс як для Динамо, так і для Шахтаря. Більше часу на підготовку.

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Хлопці перебували у збірній після такого важкого сезону. Практично не було вихідних, відпустки. Потрібно теж давати якусь паузу. Це ж люди, не роботи.

Тому вважаю, що це розумно. Звичайно, обидві команди гратимуть на перемогу. Але думаю, що удача нам посміхнеться і ми заберемо кубок", – сказав Попов у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Суперкубок України-2021 мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський, але його перенесено на 22 вересня. Час та місце проведення залишаються без змін. Квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

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