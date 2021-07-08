Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, через що було ухвалене рішення перенести поєдинок за Суперкубок України на вересень.

"Раніше в регламенті проведення цього матчу була норма про те, що Суперкубок, як правило, повинен бути розіграний до старту чемпіонату України. Зараз цієї норми немає. Зате в регламенті прописано інше: клуби-учасники зобов'язані виставити на матч Суперкубка України основні склади.

Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України офіційно перенесений – відома нова дата

Але, з огляду на участь багатьох футболістів з Динамо і Шахтаря на Євро-2020, було ухвалено рішення перенести дату проведення поєдинку за Суперкубок на вересень. Динамо і Шахтар дійшли згоди, і ми також не були проти", – поділився Дикий у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Суперкубок України-2021 мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський, але його перенесено на 22 вересня. Час та місце проведення залишаються без змін. Квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

Динамо завершило перший збір ефектним камбеком проти Люцерна – потенційні новачки у вогні