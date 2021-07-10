"Думаю, это разумное решение со стороны федерации. Потому что это плюс как для Динамо, так и для Шахтера. Больше времени на подготовку.

Шахтер – Динамо: УПЛ озвучила норму регламента, повлиявшую на смену даты проведения Суперкубка Украины

Ребята находились в сборной после такого тяжелого сезона. Практически не было выходных, отпуска. Нужно тоже давать какую-то паузу. Это же люди, не роботы.

Поэтому считаю, что это разумно. Конечно, обе команды будут играть на победу. Но думаю, что удача нам улыбнется и мы заберем кубок", – сказал Попов в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Суперкубок Украины-2021 должен быть состоятся 24 июля на НСК Олимпийский, но его перенесли на 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

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