Шахтар – Динамо: Михайличенко прокоментував повідомлення про переїзд донеччан на НСК Олімпійський

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не виключає, що кияни можуть тимчасово покинути Олімпійський.

"Що ж, така реальність – відновлюємо сезон грою проти Шахтаря. Готуємося до неї. Побачимо все в неділю.

Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону

Ситуація зі стадіоном? Поки у мене немає інформації, як буде насправді... Можливо, ми будемо ділити Олімпійський, а, можливо, проводити наші матчі на стадіоні Динамо.

Потрібно виходити з ситуації, що матчі будуть проводитися без глядачів, і багатьом командам, напевно, буде зручніше грати в Києві, щоб уникнути великих переїздів. Такі реалії сьогоднішнього дня. Потрібно знаходити компроміси і, якщо є така можливість, йти назустріч", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Динамо впевнено перемогло Олімпік завдяки дублю Цітаішвілі у скороченому матчі