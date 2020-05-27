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Шахтар – Динамо: Михайличенко прокоментував повідомлення про переїзд донеччан на НСК Олімпійський

17:01 31 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Михайличенко прокоментував повідомлення про переїзд донеччан на НСК Олімпійський
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не виключає, що кияни можуть тимчасово покинути Олімпійський.

"Що ж, така реальність – відновлюємо сезон грою проти Шахтаря. Готуємося до неї. Побачимо все в неділю.

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Ситуація зі стадіоном? Поки у мене немає інформації, як буде насправді... Можливо, ми будемо ділити Олімпійський, а, можливо, проводити наші матчі на стадіоні Динамо.

Потрібно виходити з ситуації, що матчі будуть проводитися без глядачів, і багатьом командам, напевно, буде зручніше грати в Києві, щоб уникнути великих переїздів. Такі реалії сьогоднішнього дня. Потрібно знаходити компроміси і, якщо є така можливість, йти назустріч", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Динамо впевнено перемогло Олімпік завдяки дублю Цітаішвілі у скороченому матчі

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Теги
НСК Олімпійський Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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