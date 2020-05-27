Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону

Шахтар прийматиме Динамо у 24 турі УПЛ не на ОСК Металіст, який упродовж всього чемпіонату був домашнім для "гірників".

Класичне відбудеться на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт Динамо.

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Рішення схвалене за обопільною згодою Динамо і Шахтаря. Матч розпочнеться у неділю, 31 травня, о 17:00 за київським часом. Трибуни стадіону будуть закриті для вболівальників у зв'язку з пандемією COVID-19 і заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню вірусу.

Нагадаємо, Шахтар в рамках першого етапу УПЛ приймав Динамо на ОСК Металіст (14 тур). Тоді "гірники" здобули мінімальну перемогу завдяки точному удару Кривцова.

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