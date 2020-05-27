toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО - ОЛІМПІК БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС

Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону

10:16 2312 Читать на русском
Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону
Динамо – Шахтар / Сайт киян

Шахтар прийматиме Динамо у 24 турі УПЛ не на ОСК Металіст, який упродовж всього чемпіонату був домашнім для "гірників".

 

Класичне відбудеться на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт Динамо.

Суркіси не зможуть дивитися матчі Динамо на стадіоні – курйозна причина

Рішення схвалене за обопільною згодою Динамо і Шахтаря. Матч розпочнеться у неділю, 31 травня, о 17:00 за київським часом. Трибуни стадіону будуть закриті для вболівальників у зв'язку з пандемією COVID-19 і заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню вірусу.

Нагадаємо, Шахтар в рамках першого етапу УПЛ приймав Динамо на ОСК Металіст (14 тур). Тоді "гірники" здобули мінімальну перемогу завдяки точному удару Кривцова.

"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України

blog_ava
Циганик однозначно відповів щодо можливості повернення Сьоміна в Динамо
06:00
2119
Теги
Головне Динамо Динамо Шахтар - Динамо НСК Олімпійський Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
31
хв
Динамо
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук