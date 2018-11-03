Шахтар – Динамо: Ковалець назвав фаворита поєдинку

Колишній футболіст київського Динамо, український тренер Сергій Ковалець поділився очікуваннями від Класичного.

"Останнім часом говорять, що у Динамо мало шансів. За складом Шахтар виглядає сильнішим, але Олександр Хацкевич показав і довів, що він знає, як грати проти головного конкурента. Тому тут фаворита немає. Хіба що на один відсоток більше віддам "помаранчево-чорним", на стороні яких буде підтримка глядачів. Але найголовніше, щоб усі, хто буде дивитися цей матч, отримали задоволення від футболу.

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Чи вплинуть на гру кадрові проблеми "гірників"? В якійсь мірі. Але ж і з Фредом і Марлосом в складі у донеччан Динамо вигравало. Упевнений, що у дублерів Шахтаря в цьому поєдинку буде божевільна мотивація", – цитує Ковальця видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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