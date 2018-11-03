toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Динамо: Ковалець назвав фаворита поєдинку

09:39 688 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Ковалець назвав фаворита поєдинку
Сергій Ковалець / Фото ФФУ

Колишній футболіст київського Динамо, український тренер Сергій Ковалець поділився очікуваннями від Класичного.

"Останнім часом говорять, що у Динамо мало шансів. За складом Шахтар виглядає сильнішим, але Олександр Хацкевич показав і довів, що він знає, як грати проти головного конкурента. Тому тут фаворита немає. Хіба що на один відсоток більше віддам "помаранчево-чорним", на стороні яких буде підтримка глядачів. Але найголовніше, щоб усі, хто буде дивитися цей матч, отримали задоволення від футболу.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Чи вплинуть на гру кадрові проблеми "гірників"? В якійсь мірі. Але ж і з Фредом і Марлосом в складі у донеччан Динамо вигравало. Упевнений, що у дублерів Шахтаря в цьому поєдинку буде божевільна мотивація", – цитує Ковальця видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
6
год
:
32
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Сергій Ковалець Сергій Ковалець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
32
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук