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Шахтер – Динамо: Ковалец назвал фаворита поединка

09:39 108 Читати українською
Шахтер – Динамо: Ковалец назвал фаворита поединка
Сергей Ковалец / Фото ФФУ

Бывший футболист киевского Динамо, украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от Класического.

"В последнее время говорят, что у Динамо мало шансов. По составу Шахтер выглядит сильнее, но Александр Хацкевич показал и доказал, что он знает, как играть против главного конкурента. Поэтому здесь фаворита нет. Разве что на один процент больше отдам "оранжево-черным" на стороне которых будет поддержка зрителей. Но самое главное, чтобы все, кто будет смотреть этот матч, получили удовольствие от футбола.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Повлияют ли на игру кадровые проблемы "горняков"? В какой-то мере. Но и с Фредом и Марлосом в составе у дончан Динамо выигрывало. Уверен, что у дублеров Шахтера в этом поединке будет сумасшедшая мотивация", – цитирует Ковальца издание Команда 1.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
5
час
:
37
мин
Динамо Киев
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