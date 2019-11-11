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Шахтар – Динамо: InStat назвав найкращих гравців Класичного

10:25 562 Читать на русском
Шахтар – Динамо: InStat назвав найкращих гравців Класичного
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів гравців у матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Найкориснішим гравцем звітного матчу за оцінками компанії InStat став захисник Шахтаря Сергій Кривцов, рейтинг ефективності гри якого склав 369 балів.

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За 90 хвилин, проведених на полі, Кривцов виконав 75 ТТД з браком в 12%. В активі захисника збірної України переможний м'яч, 11 виграних єдиноборств з 13-ти і 10 відборів, перехоплень і підбирань.

До трійки найкращих гравців поєдинку також потрапили захисник Шахтаря Ісмаїлі (302 бали) і півзахисник Динамо Володимир Шепелєв (286).

Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу (1:0) і набрав 40 очок у 14-и турах, "гірники" продовжують лідирувати. У Динамо на 13 пунктів менше і четверта позиція в турнірній таблиці УПЛ.

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Сергій Кривцов Сергій Кривцов Ісмаїлі Ісмаїлі
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